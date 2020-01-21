حاكم الشارقة يفتتح الحديقة الجيولوجية في بحيص

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الحديقة الجيولوجية في منطقة بحيص.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في أقسام الحديقة الجيولوجية مطّلعاً على ما تضمه من معالم جيولوجية وإحفوريات، واستمع سموّه إلى نبذة عن كيفية تشكّل إمارة الشارقة عبر مختلف العصور الجيولوجية.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة الفيلم الوثائقي «كنز الشارقة التراثي»، الذي سلط الضوء على ما تعرضت له الشارقة من عوامل جيولوجية على مدار العصور شكلت جبالها وسهولها وبحارها. وقدّم عدد من طلبة المدارس أمام صاحب السمو حاكم الشارقة نبذة عن الاحفوريات المتحجرة التي تشكلت على مدى ملايين السنوات. وتعد الحديقة الجيولوجية في بحيص مشروعاً رائداً في مجال السياحة البيئية يهدف إلى تعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، والأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق الأثرية المحيطة به. وتتميز الحديقة بموقعها الأثري المهم الغني بالبقايا المتحجرة للعديد من الكائنات البحرية القديمة التي استوطنت بحاراً ضحلة كانت تغمر معظم اليابسة في الدولة حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجي، وتحتضن الحديقة دلائل تاريخيّة حول كيفية تشكّل الطبيعة المحلية قبل فترة لا تقلّ عن 93 مليون سنة. وتحوي الحديقة موقعين أثريين يسهمان في تعزيز المعرفة بتاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، الذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

- تحتضن الحديقة دلائل تاريخيّة حول كيفية تشكّل الطبيعة المحلية.

- تتميز الحديقة ببقايا متحجرة للعديد من الكائنات البحرية القديمة.