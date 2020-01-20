«أوفسايد الخرطوم» يفتتح مهرجان السودان للسينما المستقلة

المصدر: الخرطوم - رويترز

تنطلق، غداً، الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة، بمشاركة 81 فيلماً بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير، تعرض في تسعة مراكز عرض. وتشارك في المهرجان أفلام من مصر وسورية ولبنان وتونس والمغرب، وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا، والبرتغال وتركيا وإيران ومقدونيا، والبرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا وكينيا.

ويعرض المهرجان في الافتتاح فيلم «أوفسايد الخرطوم» للمخرجة، مروة زين، الذي شارك في العديد من المهرجانات العربية والغربية خلال 2019، ولم يعرض بعد في السودان. وتنظم المهرجان مؤسسة «فيلم فاكتوري» التي تأسست في 2010، بهدف تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام وإعادة توطين السينما في السودان بشكل خاص.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان، طلال عفيفي، في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن «النسخة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة تحتفي ببشائر سودان جديد، وعودة الندى إلى زهرة السينما السودانية».