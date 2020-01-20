الماجد والمهندس وجون ليجند في «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد مدينة دبي حفلات موسيقية يحييها كبار النجوم في «كوكاكولا أرينا» ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث يحيي الفنانان راشد الماجد وماجد المهندس حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير، فيما يطل الفنان العالمي جون ليجند على جمهوره في حفل غنائي يوم الجمعة 31 يناير.

وأسعد الماجد جماهيره أخيراً بأغنية «دبي كوكب آخر»، التي قام بإطلاقها خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، وستكون الجماهير على موعد مع هذه الأغنية المميزة، بالإضافة إلى أجمل الأغنيات التي أداها راشد الماجد خلال مسيرته التي تتضمن 40 ألبوماً. وستشهد الأمسية نفسها حفلاً لصاحب الصوت الماسي الفنان العراقي ماجد المهندس، الذي سيقدّم أجمل أغنياته للجماهير الحاضرة في «كوكاكولا أرينا».

وسيكون حفل الفنان جون ليجند، خلال الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، هو الثالث لهذا الفنان في دبي، ويعد جون ليجند واحداً من 15 فناناً فقط نجحوا في الفوز بجائزة «إيمي» و«غرامي» و«أوسكار» و«توني»، ويتميز بشخصيته الجذّابة وأغانيه التي أطربت عشّاق الموسيقى حول العالم. وقدّم ليجند ستة ألبومات خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 10 سنوات، ولاقت العديد من أغانيه نجاحاً كبيراً، ومنها «أورديناري بيبول» و«يوزد تو لوڤ يو» و«أول أوف مي»، التي تربعت على قائمة «بيلبورد هوت 100»، وتعاون الفنان مع عدد من النجوم مثل «كانييه ويست» و«أليشيا كيز» و«جي-زي» و«لورين هيل». وفاز ليجند بجائزة الأوسكار في عام 2015 لأفضل أغنية أصلية، وجائزة «غولدن غلوب» للمشاركة في كتابة أغنية «غلوري» من فيلم «سيلما».

الماجد أسعد جماهيره، أخيراً، بأغنية «دبي كوكب آخر»، التي أطلقها خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ25.