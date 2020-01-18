أسبوع التراث الشيشاني ينطلق غداً في «البيت الغربي»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

تنطلق غداً فعاليات وأنشطة أسبوع تراث جمهورية الشيشان، في مركز فعاليات التراث الثقافي «البيت الغربي»، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي» الذي ينظمه المعهد، تحت شعار «تراث العالم في الشارقة»، وتستمر خمسة أيام حتى الخميس المقبل. وستصحب الفعاليات الزوار والجمهور وعشاق التراث في رحلة عبر التاريخ، يتعرفوا خلالها إلى مختلف مكونات التراث الشيشاني من فنون شعبية، وموسيقى، وطرب.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبدالعزيز المسلم: «تحل الشيشان ضيفاً على أسابيع التراث العالمي لهذا الشهر، لنتعرف من خلال هذه الاستضافة إلى تراثها العريق، ونغوص في أعماق التاريخ وننهل من كنوز المعرفة، ما يشكل زاداً لنا جميعاً، خصوصاً أن ما سيقدمه الأصدقاء الشيشانيون من لوحات فنية وتراثية وعروض شعبية، سيكون هدية لكل عشاق التراث لمعرفة المزيد عن تراث هذا البلد».

وأكد أن برنامج «أسابيع التراث العالمي» جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار أنشطة معهد الشارقة للتراث للتعريف بالتراث الثقافي العالمي وانفتاحه على التجارب العربية والدولية في هذا المجال، إذ تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء لعرض العديد من النماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله.

وسيتضمن الأسبوع الشيشاني فعاليات عدة، منها معرض الأزياء التقليدية، والتحف التراثية، وصناعة النسيج، ونحت الخشب والحجر والجص، والحدادة، كما ستكون هناك عروض فنية تقدمها الفرقة الشعبية «Ansambl Nokhcho»، بالإضافة إلى المطبخ الشيشاني.

كما سيكون هناك عرض ليوم من التراث الشيشاني في مدينة خورفكان، وسيشمل عروضاً فنية للفرقة المشاركة، والمعرض المصاحب، الخميس المقبل.

بالإضافة إلى ندوات عدة ضمن البرنامج الفكري في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية بعنوان «ثقافة وعادات وتقاليد الشعب الشيشاني» و«تاريخ الفنون والحرف في جمهورية الشيشان» خلال الاثنين والأربعاء المقبلين ضمن الأسبوع الشيشاني.

ويؤكد معهد الشارقة للتراث، من خلال «أسابيع التراث العالمي» على أهمية التراث وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، بصفته مكوناً حضارياً كبيراً وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة.

خورفكان ستستضيف عرضاً ليوم من التراث الشيشاني في المدينة.