أداة ذكية تحجب وهج الشمس عن أعين السائقين

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتكرت شركة هندسية ألمانية واقياً شمسياً ذكياً للسيارات، يستخدم شاشة «إل سي دي» وخوارزمية ذكاء اصطناعي لحجب الشمس عن عين السائق. وتتيح التقنية للسائق رؤية الطريق بسهولة عندما تكون الشمس أمامه قريبة من خط الأفق.

وابتكرت شركة بوش الهندسية الألمانية واقياً شمسياً ذكياً جديداً للسيارات، يستخدم شاشة «إل سي دي»، وخوارزمية ذكاء اصطناعي لحجب الشمس عن عين السائق. وتتيح التقنية للسائق رؤية الطريق دون أن يضطر إلى إغلاق جفنيه عندما تكون الشمس أمامه قريبة من خط الأفق.

ووفقاً لإدارة السلامة الوطنية الأميركية على الطرق العامة، يتسبب ضوء الشمس الساقط مباشرة نحو عين السائق بآلاف من حوادث السيارات كل عام.

ويحدد واقي الشمس الافتراضي موضع وجه السائق وعينيه بكاميرا خاصة موجهة نحو مقعد السائق كي تتعرف الى الوجه.

ويحلل الظلال على وجه السائق لتعتيم أجزاء محددة فحسب من شاشة إل سي دي المدمجة في الزجاج الأمامي، وتُعرض هذه الأداة لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس. ويُتوقع أن يكون استخدام الواقي الشمسي الذكي سهلاً جداً، إذ لن يتطلب سوى طاقة كهربائية منخفضة، وسيعتمد على أجهزة أخرى مدمجة في السيارات، وفقاً لموقع «سي نت»، لكن الشركة لم تفصح بعد إن كانت التقنية ستكون متاحة تجارياً.