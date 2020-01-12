«تايمز»: ميغان ماركل توقع اتفاقاً مع «ديزني»

المصدر: لندن - رويترز

قالت صحيفة «تايمز»، أمس، إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لمصلحة شركة ديزني مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة يوم الأربعاء الماضي بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية، و«العمل على أن يصبحا مستقلين مادياً». ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقراً لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان، لكنها قالت إن «ديزني» ستقدم تبرعاً في المقابل لجمعية «أفيال بلا حدود» الخيرية. ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة، ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسمياً لقب دوقة ساسكس.