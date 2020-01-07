«دبي للتسوّق» يستعيد أسواقه الخارجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق فعالية أسواق المهرجان، التي يجري تنظيمها في مناطق متفرقة حول المدينة، للاحتفاء بمسيرة المهرجان الذي انطلق في عام 1996.

سوق الخوانيج

زوّار «لاست إكزت الخوانيج» على موعد مع كرنفال شتوي خلال مهرجان دبي للتسوّق، حيث يضم هذا السوق حلبة تزلج خارجية وحديقة ثلجية ومنحدراً للتزلج.

سوق الرقة

يعود هذا السوق بزوّاره إلى بدايات مهرجان دبي للتسوّق، حيث يضم سوقاً يحاكي أول سوق في تاريخ المهرجان قبل 25 عاماً.

سوق السيف

احتفالاً بالدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوّق، يستضيف «السيف» سوقاً مستوحى من أسواق دبي التقليدية، ليضفي أجواء احتفالية على هذه المنطقة التاريخية.

سوق «سيتي ووك»

سيأخذ شارع المستقبل في «سيتي ووك» زوّاره في رحلة نحو المستقبل، وذلك من خلال الأنشطة والمنصات المبتكرة التي تتميز بأحدث التقنيات. ويقدّم هذا السوق فكرة محورية مختلفة في كل عطلة نهاية أسبوع.

«أيام الشندغة»

تحتضن منطقة الشندغة التاريخية هذه المنصة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المشروعات الريادية والمبادرات المختصة بالفنون والحرف في دولة الإمارات.

دبي فستيفال سيتي مول

يستضيف دبي فستيفال سيتي مول سوقاً خارجياً في منطقة «فستيفال باي»، ويقدّم هذا السوق العديد من الأنشطة الترفيهية التي تناسب أفراد العائلة، كما يقدّم تشكيلة من المنتجات والألعاب المميزة.

سوق حتّا

يقدّم سوق حتّا تجربة تحاكي الأسواق الخارجية التقليدية تتخللها الألعاب والتجارب الثقافية، مثل سباق الدرّاجات الهوائية، والترامبولين، وتجارب الواقع الافتراضي، والعروض الفنية الثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

السوق الموسمي

يعود السوق الموسمي بنسخته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي من 16 يناير وحتى الأول من فبراير 2020، ويسلّط هذا السوق الضوء على العلامات التجارية المحلية والعالمية الناشئة.

يحتفي بمسيرة 25 عاماً