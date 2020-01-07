بطلات الألعاب الافتراضية يلتقين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ميدان ون»، وجهة الجيل الجديد الرائدة للحياة العصرية والتسوق والترفيه في دبي، عن استضافة نهائيات مهرجان «غيرل غيمَر» للألعاب الافتراضية الرقمية، أشهر مسابقات الألعاب الرقمية في العالم والمخصّصة حصرياً للنساء، خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير المقبل في «ميدان غراند ستاند» دبي. وستجمع نهائيات المهرجان بين تسع من أفضل فرق الألعاب الرقمية النسائية في العالم للتنافس على جائزة تصل قيمتها المالية إلى 100 ألف دولار.

وأكد نائب الرئيس في «ميدان مولز» فهد عبدالكريم كاظم، أن المهرجان يواكب طبيعة دبي ونهجها في تشجيع الإبداع والقطاعات الجديدة التي تنسجم مع متطلبات العصر وتطلعات الأجيال الجديدة.