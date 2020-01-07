4 فرق تطوّعية في مهرجان ليوا الدولي 2020

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تشارك أربعة فرق تطوعية في مهرجان ليوا الدولي 2020 بهدف توعية الجمهور والمشاركين، وتقديم الدعم والمساعدة لهم، من خلال أكثر من 35 شخصاً متطوعاً يجوبون أرجاء المهرجان، لعرض خدماتهم وخبراتهم للجمهور الكبير من داخل الدولة وخارجها.

وتضم الفرق التطوعية «فخر أبوظبي – كلنا شرطة – تكاتف – الهلال الأحمر»، ويشارك المتطوعون بشكل يومي طيلة أوقات المهرجان على مدى 16 يوماً. كما يقوم فريق تطوع باستقبال الجمهور في خيمة البلدية، وتقديم الدعم والمساعدة في تسجيل المخيمات ومساعدة الأشخاص الراغبين في ملء تسجيل المخيمات، بالإضافة الى دور المتطوعين في التنظيم من خلال استقبال الجمهور في مسرح ليالي مرعب، وتنظيم الدخول والخروج للجمهور، ما يسهم في انسيابية حركة الدخول والخروج. ويؤكد عبدالقادر محمد (12 سنة)، أصغر متطوع في المهرجان، أن العمل التطوعي يغرس لديه قيماً أصيلة، وأنه سعيد بتواجده في المهرجان، كما أنه شارك بالعمل في قطاعات عدة داخل المهرجان.