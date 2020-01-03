المصري الفائز بمليون دولار: رزق وجاء في وقته لأجل بناتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب المصري مازن الشماع الفائز بمليون دولار إثر مشاركته في مسابقة «الحلم» على «إم بي سي» عن سعادته بتحقيقه أملاً ظل يطارده لسبعة مواسم، واصفاً المبلغ الذي فاز به بأنه «رزق وجاء في وقته» لكي يؤمّن به مستقبل بناته.

وأشار الفائز، الذي يعمل في إحدى شركات البترول الحكومية بمصر، إلى أنه لم يصدق في البداية حتى بعد أن تلقى المكالمة من الإعلامي مصطفى الأغا.

وأضاف مازن الذي حل ضيفاً على برنامج «يحدث في مصر» على قناة «إم بي سي - مصر» الليلة الماضية، أنه لم يكن يخبر زوجته بأمر محاولته الفوز في «الحلم» لهذه السنوا ت الطويلة، موضحاً أن لديه بنتين (ليلى 14 عاماً، وملك 10 سنوات) وسيعمل على تحقيق رغباتهما البسيطة «الكبيرة كان تتمنى أن تدخل مدرسة إنترناشيونال».

وعن ردود أفعال من حوله، ذكر مازن أن إحدى الزميلات نصحته - على سبيل المزاح - بأن أول شيء يجب أن يقوم به هو أن «يزرع شعر»، لافتاً إلى سعادة البعض من قلبه بفوزه، وفي المقابل هناك آخرون أظهروا عدم سعادتهم.

ورداً على سؤال من الإعلامي شريف عامر، مقدم البرنامج، حول إحساس مازن بأن حياته سوف تتغير، أجاب «أكيد.. ربنا يسخرنا إننا نتصرف صح».

