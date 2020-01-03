«نحس X لارج».. في دور العرض الإماراتية قريباً

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

كشف المخرج والمنتج الإماراتي ناصر التميمي عن انتهائه من تصوير فيلمه الروائي الإماراتي الكوميدي «نحسx لارج»، على أن يتم طرح الفيلم في دور العرض الإماراتية في فبراير المقبل، بعرض خاص بحضور مجموعة من صناع السينما ونجوم الفن والإعلام.

وأوضح التميمي أن تصوير الفيلم، الذي أخرجه وكتب السيناريو له أيضاً، استغرق نحو 20 يوماً في أبوظبي والعين، وهو رابع فيلم روائي طويل له، والفيلم الأول لشركة «NFT Film» المتخصصة في مجال الانتاج السينمائي، والتي أعلن التميمي عن تأسيسها في سبتمبر الماضي، في لقاء حضره وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ونخبة من كبار الشخصيات، وعدد من نجوم الفن والإعلام.

وأعرب التميمي عن سعادته بالانتهاء من تصوير الفيلم، موضحاً أنه يدور في قالب اجتماعي كوميدي، حول سعيد وهو شخص شديد النحس على نفسه وعلى الآخرين، وهذا النحس متوارث في الاسرة من جيل إلى جيل، ويتسبب في كثير من المشكلات والمغامرات التي تمتزج بالكوميديا، لافتاً إلى أن الفيلم يحمل بين أحداثه رسالة من خلال الدعوة لعدم الاستسلام للنحس والأفكار المتشائمة، والتأكيد على أهمية الاجتهاد لتحقيق النجاح وعدم الاستسلام للفشل.

فنانو ومشاهير «السوشيال»

التميمي أوضح أن الفيلم يضم عدداً من الفنانين، يتقدمهم النجم سيف الغانم، والفنانون يوسف الكعبي ومحمد العلوي وهيا القايدي ومواري عبدالله ومصطفى الكعبي وعادل عبده، بالإضافة إلى مجموعة من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي يتقدمهم علي الطاهر (علاوي) الذي يلعب دور البطولة، إلى جانب كادي القيسي وزايد العبيدلي وجابر النعيمي. كما يشهد الفيلم الظهور الأول لكل من الإعلامية المزون الحميري مذيعة «إمارات إف إم»، ويوسف البيرق حارس منتخب الامارات للشباب السابق الحائز كأس آسيا 2008، ونخبة من الوجوه الجديدة.

كما أشار مخرج وكاتب الفيلم إلى انضمام عازفة البيانو ومؤلفة الموسيقى الاماراتية إيمان الهاشمي إلى فريق عمل الفيلم، حيث تتولى تنفيذ الموسيقى التصويرية له، معتبراً أن انضمام الهاشمي إلى أسرة الفيلم يعكس ثقة شركة «NFT Film» في العنصر الإماراتي والمواهب الإماراتية، مؤكداً ثقته بأن الهاشمي ستترك بصمتها الخاصة التي تحمل شخصيتها الإماراتية.

مسابقة سيناريو

وفي ما يتعلق بمسابقة سيناريو الأفلام، التي تستهدف دعم الإبداع والمبدعين، أوضح التميمي أن الشركة تلقت مجموعة من النصوص، التي تجري الآن قراءتها ودراستها من اللجنة المختصة حول اختيار النصوص من أجل اختيار أفضلها، موضحاً أن اللجنة تعتمد في تقييمها على الفكرة الجديدة. وتمثل المسابقة واحدة من المبادرات التي تم اطلاقها بالتزامن مع الإعلان عن تأسيس شركة «NFT Film»، وهي مبادرة موجهة للكتاب والمؤلفين الاماراتيين لاختيار أفضل نص سينمائي طويل في مختلف المجالات، مثل الأفلام الوطنية والاجتماعية والقصص الانسانية والكوميدية والرومانسية والرعب، وتأتي في إطار المساعي المتواصلة لدعم السينما الإماراتية وخلق الفرص الإبداعية، حيث تتولى الشركة إنتاج النصوص الفائزة حسب خطة الإنتاج لديها.

مفاجأة سينمائية

كشف المخرج والسيناريست ناصر التميمي أن شركة «NFT Film» تجهز حالياً لتقديم فيلم سينمائي من نوع مختلف ليكون مفاجأة على الساحة السينمائية الإماراتية بميزانية ضخمة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعمال الفنية التي سيتم الإعلان عنها قريباً، والكشف عن خطة إنتاجها.

الفيلم الإماراتي يعرض الشهر المقبل بحضور مجموعة من صناع السينما ونجوم الفن والإعلام.

يضم عدداً من الفنانين ونجوم التواصل، ومذيعة «إمارات إف إم»، وحارس منتخب الإمارات السابق، وعازفة بيانو إماراتية.

مبادرة موجّهة للكتّاب والمؤلفين الإماراتيين لاختيار أفضل نص سينمائي طويل.