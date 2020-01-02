«ليوا 2020».. صقور وغناء وتحدٍّ في تل مرعب

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

منافسات مثيرة، شهدتها بطولة تحدّي صيد الصقور، التي نظّمت ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 في منطقة الظفرة، وحظيت بإقبال لافت من أنحاء الإمارات، وتواصلت لثلاثة أيام وسط أجواء عكست روح الندية، واختتمت أمس.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمنافسات سباق الصقور في المهرجان عضو نادي أبوظبي للصقارين، عتيق بطي المزروعي، إن منافسة هذا العام، التي استقطبت 200 مشارك، جاءت متميزة عن السنوات الماضية، إذ شهدت حماساً كبيراً من جميع الصقارين المشاركين، مشيراً إلى أن تنظيم منافسات الصقور ضمن مهرجان ليوا الرياضي، يأتي للحفاظ على هذا الموروث دوماً، كما أن الصيد بالصقور يعد رياضة أصيلة.

واستقبل المهرجان العام الجديد مع الفنان حمد العامري، الذي أحيا حفلاً على مسرح ليالي مرعب في ليوا، وجذب الآلاف من الجماهير. وقدّم العامري باقة من أغنياته، وسط تفاعل من زوار مهرجان ليوا الذين استمتعوا أيضاً بعرض مبهر للألعاب النارية.

وعبّر العامري عن سعادته بالاحتفال بليلة رأس السنة مع جمهوره في تل مرعب، مؤكداً أنه فوجئ بوجود مدينة متكاملة الخدمات والمرافق وسط صحراء الربع الخالي تضم الآلاف من الزوار من داخل الدولة وخارجها. وأضاف أن سعادته كبيرة بتفاعل جمهور ليوا معه. وضمن أنشطة المهرجان، ينطلق اليوم سباق الدراجات، إحدى أشهر فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020 المقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وينتظر هذه الفعالية الآلاف من عشاق سباق الدراجات والبقيات على تل مرعب، في سبع فئات.

واختتمت فعاليات بطولة تحدي «البقي تورك»، أول من أمس، في تل مرعب، بمشاركة 17 سيارة من الإمارات، والكويت، والسعودية، في تحدٍّ حظي بحضور جماهيري استمتع بمشاهدة واحدة من أبرز رياضات تحدّي رمال الصحراء.

وتوَّج الفائزين الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي، محمد علي المنصوري. وقال المنصوري إن هذه النسخة من المهرجان تحظى بمشاركات كبيرة، وإقبال لافت من الجماهير.

كما تنطلق اليوم، أيضاً، ضمن فعاليات المهرجان، منافسات الخيول العربية في ميدان السباق، التي يتوقع لها أن تشهد منافسة قوية بين أشهر ملاك الخيول العربية في الظفرة والإمارات، لما يمثله سباق تل مرعب من مكانة لدى محبّي هذه المنافسات.

200

مشارك استقطبتهم منافسات تحدّي الصقور.