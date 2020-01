أبوظبي ترحب بالعام الجديد بالموسيقى والألعاب النارية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تزيّنت العاصمة الإماراتية في ليلة رأس السنة الجديدة بعروض الألعاب النارية، والحفلات الغنائية، والفعاليات الترفيهية، التي نظمت في وجهات عدة بأبوظبي، مجتذبة حشوداً كبيرة من المحتفلين باستقبال 2020 في أجواء مبهجة.

وأضاء مهرجان الشيخ زايد في الوثبة سماء المنطقة بعروض مبهرة للألعاب النارية، تواصلت لـ30 دقيقة، راسمة الفرح على وجوه زوار المهرجان الذي نظّم حفلاً غنائياً ساهراً شارك في إحيائه الفنانون عيضة المنهالي وصالح سعيد وعمر سهيل، وسط حضور جماهيري كبير، قبل عروض الألعاب النارية.

واستضافت جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية في أبوظبي، أحد أكبر الاحتفالات بالعام الجديد على مستوى العاصمة، من خلال الموسيقى والألعاب النارية الرائعة.

واحتشد الآلاف من العائلات والأصدقاء في ممشى الواجهة البحرية من الجزيرة، ليستمتعوا بالحفل الغنائي الذي أحياه النجم تامر حسني والفنانة نانسي عجرم.

برونو مارس

في جزيرة ياس، تألق المغني وكاتب الأغاني والمنتج الأميركي الحائز 11 جائزة غرامي، برونو مارس، في حفل رأس السنة، إذ ألهب حماس جمهوره في أبوظبي، كجزء من فعاليات مهرجان «ريزوليوشن الموسيقي» من تقديم du Live، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة ميرال.

واستهل النجم العالمي حفله بأغنية 24K Magic، وبأداء مميز ورقصاته الشهيرة فجّر برونو مارس حماس الآلاف من الجمهور الذي شاركه الغناء والرقص طوال الحفل على أشهر أغنياته، مستمتعين بالمؤثرات الخاصة التي تضمنت عروض الليزر والشعلات النارية وقصاصات الورق التي لوّنت ميدان دو.

وشكر الفنان المتعدد المواهب الجمهور الذي قضى معه اللحظات الأخيرة من العقد الأول من القرن الـ21، وواصل أداءه الفني بمجموعة من أغانيه الشهيرة، التي أبرزت قوة صوته.

فعاليات مستمرة

تواصل الاحتفال في ميدان دو، أمس، مع مهرجان «ريزوليوشن»؛ بالعديد من الفعاليات، إذ استضاف مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها قلعة MONSTER القادمة من المملكة المتحدة، وهي عبارة عن قلعة ضخمة منفوخة بالهواء يصل طولها إلى 300 متر، وتضم نحو 40 عقبة، ومزلقات عملاقة تصل إلى 18 متراً، و«نفق الحب» و«القفز داخل قفص مطاطي عملاق».

ويستمتع رواد المهرجان بمجموعة من الأنشطة، من بينها فعاليات ترفيهية محلية، وعروض مصمّمة خصيصاً للأطفال، وفنانون متجولون.

ذكرى مميّزة

مع انطلاق إيقاع أغنية «Just The Way You Are»، بدأ جمهور ميدان دو بجزيرة ياس، خلال حفل برونو مارس، بالعد التنازلي لمنتصف الليل، وانضم غناء النجم إلى عرض الألعاب النارية، مسجلاً ذكرى مميّزة للعام الجديد.