ماراثون أفلام الموسم في مصر ينطلق بـ«فلوس» تامر حسني

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بميزانيات مفتوحة، يسعى العديد من النجوم المصريين إلى المنافسة بأعمالهم في دور العرض السينمائية، خلال هذا الموسم الذي انطلق مع احتفالات رأس السنة، ويستمر حتى إجازة منتصف العام الدراسي في مصر.

وأصبح الموسم الشتوي مع الانفتاح الإنتاجي الكبير، والإيرادات التي تحققها السينما، من المواسم المهمة، رغم أنه كان من قبل ضعيفاً، إذ كانت تعرض فيه أعمال منخفضة التكلفة، ومن دون نجوم شباك صف أول، لكن يبدو أن هناك تغيراً كبيراً ومراهنات على الإيرادات، بعيداً عن مناسبات الأعياد وموسم الصيف.

ومن أبرز النجوم الذين ينافسون بميزانيات ضخمة في السباق على الموسم الشتوي: تامر حسني ومحمد عادل إمام وآسر ياسين.

كنز

افتتح تامر حسني موسم أفلام رأس السنة وإجازة نصف العام بفيلمه الجديد «الفلوس» مع الفنانين زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، ويشارك كضيوف شرف كل من أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع. والفيلم من إخراج سعيد الماروق.

وينافس الفنان محمد إمام بفيلم «لص بغداد»، الذي سيطرح بدور العرض في 15 يناير الجاري. والفيلم الذي أخرجه أحمد خالد موسى، من بطولة ياسمين رئيس وأمينة خليل وفتحي عبدالوهاب، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد العوضي. وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأصدقاء يبحثون عن كنز مفقود.

ويشارك كذلك في المنافسة فيلم «دماغ شيطان» للفنانين رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد وسلوى خطاب، إذ قررت الشركة المنتجة طرحه مع بداية 2020. ويدور الفيلم - وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل - حول الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وبقوة، يحضر خلال هذا الموسم السينمائي، الفنان الشاب كريم فهمي بفيلمه الجديد «ديدو» من إنتاج أحمد السبكي. وطرح العمل بدور العرض مع بداية العام الجديد. ويشارك في الفيلم الذي كتبه كريم فهمي وأخرجه عمرو صلاح، عدد من نجوم الكوميديا، من بينهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، وشيكو، وهدى المفتي. وسيظهر كضيوف شرف كل من حمادة هلال وأحمد فهمي.

وتدور أحداث «ديدو» حول شاب يقرر هو وأصدقاؤه سرقة عالم ثري لكنه يضبطهم أثناء السرقة فيقوم بإجراء تجربة علمية خيالية عليهم ويحولهم الى حجم عقلة الأصبع.

بطولة جماعية

يعود الفنان آسر ياسين للمنافسة السينمائية، ويشارك في ماراثون أفلام موسم الشتاء وإجازه نصف العام بفيلم «صاحب المقام» الذي سيعرض في 20 يناير الجاري.

وتشارك في بطولة الفيلم النجمة يسرا، وريهام عبدالغفور، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد. والفيلم عن قصة للكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وببطولة شبابية جماعية ينافس المنتج أحمد السبكي بفيلم «بنات ثانوي» الذي سيطرح في دور العرض في السابع من يناير الجاري. وتشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب منهم جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

ومازالت المداولات مستمرة حول عرض فيلم النجم أحمد السقا «العنكبوت» ضمن الموسم الشتوي في إجازة نصف العام في منتصف هذ الشهر. ولم يحسم الموضوع، خصوصاً أن الفيلم تكلفته الإنتاجية تحمل مخاطرة كبيرة؛ لأنه تعدى الـ80 مليون جنيه، وهناك مخاوف من ألا يستطيع الموسم الشتوي تغطيتها بشكل أكيد لأنه موسم غير مضمون كما يرى البعض.

ويشارك في الفيلم كل من النجمة منى زكي، والفنان ظافر العابدين في ثانية تجاربه السينمائية بمصر بعد فيلم «أبوشنب» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

«شاومينج»

سيعرض أيضاً ضمن السباق الشتوي بمصر في السابع من يناير الجاري فيلم «شاومينج» لبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، ونشوى مصطفى، وسامي مغاوري، وأحمد حلاوة.

والعمل من تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي أبوشادي.

20

الجاري سيطرح فيلم «صاحب المقام» من بطولة آسر ياسين ويسرا، وقصة إبراهيم عيسى.