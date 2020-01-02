رئيس «الصين للإعلام»: 2020 رقم يحمل البركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد رئيس مجموعة الصين للإعلام، شن هاي شيونغ، أن 2020 رقم يحمل البركة والسعادة، مشيراً إلى أنّ نطق هذا الرقم - كما يقول مستخدمو الإنترنت الصينيون - يعني «أحبك، أحبك».

ونوّه شيونغ، في كلمة له أمس عبر إذاعة الصين الدولية وشبكة الإنترنت بمناسبة رأس السنة الجديدة، بالعلاقات بين بلاده والإمارات وما شهدته خلال عام 2019، معرباً عن أمله بأن تدوم هذه العلاقة لأمد طويل مع أهم شريك في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن قيام المجموعة الإعلامية الصينية بإجراء مقابلة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعد أحد أهم إنجازات 2019.