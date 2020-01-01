احتفالات دبي بالعام الجديد تبهر الملايين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بالأضواء والألعاب النارية، أبهرت دبي، أمس، الملايين من زوّراها والمتابعين حول العالم، خلال استقبال العام الميلادي الجديد، لتبهج المحتفلين بعروض خاصة، تزفّ التهاني بـ«عام سعيد»، بحروف من نور، على واجهة أطول برج في العالم، برج خليفة.

واستقطبت العروض حشوداً من العائلات والجماهير التي حرصت على حجز مكان لها مبكراً، وأصبحت الوجهات القريبة من برج خليفة «كاملة العدد» قبل العد التنازلي بساعات طويلة. وامتدت التشكيلات الجمالية وعروض الألعاب النارية لتضيء سماء المدينة، خلال ليلة رأس السنة، بداية من أعلى نقطة ببرج خليفة، مروراً بشاطئ الخليج العربي، حيث برج العرب وجميرا و«لا مير»، وصولاً إلى أطراف المدينة، حيث القرية العالمية التي قدمت عروضاً بالجملة احتفالاً باستقبال 2020.

ومع اللحظات الأخيرة لـ2019، وقبل منتصف الليل، بدأ العد التنازلي على واجهة برج خليفة، لتنطلق بعدها الاحتفالات والعروض التي ينتظرها ملايين المتابعين بتوقيت دبي، التي تقدم عروضاً جذابة، يستمتع بها الجميع، وترسم السعادة على وجوه زوارها، والمقيمين فيها، وكذلك الذين يحرصون على متابعة العروض عبر الإنترنت وشاشات الفضائيات في الشرق والغرب.