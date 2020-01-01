فعاليات «ربيع الشارقة 2020» تنطلق اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الموسم الجديد من عروض «ربيع الشارقة 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبلدية الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، في مختلف مناطق ومدن الإمارة، ويستمر حتى 16 فبراير المقبل.

ويزخر الحدث بالعديد من الفعاليات الشائقة، والعروض التي تصل تخفيضاتها إلى 75%، وكذلك السحوبات على جوائز سيحظى بها الزوار في المراكز المشاركة في العروض ومواقع الفعاليات.

وتشهد عروض ربيع الشارقة باقة جديدة من الفعاليات التي تمتد على مدار 47 يوماً، ومن ضمنها كرنفال المأكولات في متاجر الجرينة، والعديد من الأنشطة الترفيهية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى فعاليات تراثية.

وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد أحمد أمين العوضي، أن «تنظيم عروض ربيع الشارقة سنوياً يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إيجاد وسائل مبتكرة، تسهم في خدمة مجتمع قطاع الأعمال بالشارقة، والارتقاء بأنشطته». وأشار إلى أن «نتائج الفعاليات التسويقية والترويجية التي تنظمها الغرفة سنوياً أوضحت رغبة قطاع تجارة التجزئة والقطاعات الرافدة لها في المشاركة بقوة بهذه البرامج، لما لها من دور إيجابي ومتميز في زيادة حجم المبيعات، وتحريك الأسواق التجارية، وأيضاً مدى تأثيرها في ارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق بالإمارة، لاسيما أنها تأتي مواكبة مع الأجواء المناخية المثالية في هذا الوقت من العام، والتي تعزز من انتعاش الموسم السياحي بالشارقة».

ويأتي تنظيم الحدث السنوي في إطار استراتيجية الغرفة، الرامية إلى دعم القطاع الخاص، من خلال إضفاء أجواء احتفالية تسهم في تشجيع السياحة واستقطاب أعداد كبيرة من المتسوقين والزوار والسياح. وتتمثل أهمية عروض ربيع الشارقة في تسليط الضوء على دور الشارقة، وتأكيد مكانتها وجهة مفضلة للسياحة العائلية.