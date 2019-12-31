مسحوق لإشعال نجم على الأرض بأمان

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

«التوكاماك» نوع دائري الشكل من أنواع المفاعلات النووية الاندماجية التجريبية، لكنه يواجه مشكلة كبيرة، فالبلازما التي تمد التفاعلات الاندماجية بالطاقة خالية من الشوائب ما يحد من كفاءتها. واكتشف العلماء في قسم الطاقة التابع لمختبر برنستون للبلازما، أن رش نوع من المساحيق على البلازما قد يساعد في جمع الغاز فائق السخونة في مفاعل توكاماك، ونتيجة لذلك، تنبعث حرارة كافية لتوليد الكهرباء دون إنتاج غازات دفيئة أو مخلفات مشعة طويلة الأجل. يحدث الاندماج النووي في قلب الشمس والنجوم لإمدادها بالطاقة، فيجمع مكونات الضوء على شكل بلازما لتوليد كميات هائلة من الطاقة، والبلازما حالة تكون خلالها المادة ساخنة ومشحونة ومكونة من إلكترونات حرة ونواة ذرية. ويسعى العلماء لنقل هذه التجربة إلى الأرض للحصول على إمدادات لا تنضب من الطاقة لتوليد الكهرباء.

وصرّح روبرت لنسفورد، الفيزيائي في مختبر برنستون والمؤلف الرئيس لورقة علمية عن نتائج الاندماج النووي «الهدف الرئيس من تجربتنا اختبار إمكانية وضع طبقة من البورون باستخدام محقن للمساحيق، وأثبتت التجربة نجاحها حتى الآن». يمنع البورون عنصر التنغستون من الارتشاح من جدران مفاعل التوكاماك إلى جزيئات البلازما، لأن حدوث ذلك يقلل من كفاءة التفاعلات الاندماجية. إذ توضع طبقة من البورون على أسطح البلازما في عملية معروفة باسم «البورونايزيشن». ويهدف العلماء من ذلك إلى الحفاظ على أقصى درجة حرارة ممكنة للبلازما؛ 10 أضعاف حرارة سطح الشمس على الأقل. يستخدم خلال عملية «البورونايزيشن» غاز ثنائي البوران، وقال لنسفورد «ثنائي البوران غاز انفجاري، لذلك على الجميع مغادرة منشأة التوكاماك خلال العملية». غير أن استخدام المسحوق أكثر أماناً من الغاز، وتابع قائلاً «من ناحية أخرى، إن استطعت رمي بعض البورون على البلازما، ستتمكن حينئذ من إدارة العملية بسهولة أكبر».