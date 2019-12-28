ابنة بروس لي في وضعية «الاستعداد للهجوم» لأجل صورة أبيها

المصدر: شنغهاي - رويترز

ذكرت صحيفة «ذا بيبر» الصينية الإلكترونية، أن شركة تديرها ابنة بروس لي، رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين، لاستخدامها صورة نجم الكونغ فو الراحل في شعارها دون تصريح، وطلبت تعويضاً يتجاوز 210 ملايين يوان (30 مليون دولار).

ورفعت شركة بروس لي إنتربرايزس، التي تترأسها شانون لي ومقرها كاليفورنيا، دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي يوم الأربعاء الماضي ضد سلسلة ريل كونغ فو للوجبات السريعة، وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة، ودفع 88 ألف يوان إضافية لتغطية التكاليف القضائية. كما طالبت الدعوى القضائية الشركة التي تتخذ من قوانغتشو مقراً بإصدار توضيح في غضون 90 يوماً يقول إنه ليس لها صلة ببروس لي. وتقدّم سلسلة ريل كونغ فو أطباق الأرز وأصنافاً صينية، وتأسست في 1990، ولها فروع في أكثر من 57 مدينة بالصين.

وشعار الشركة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام، ويشبه بروس لي في هيئته ووضعية «الاستعداد للهجوم» التي اشتهر بها النجم الراحل.

وكتبت الشركة على حسابها بموقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي أول من أمس أن الدعوى القضائية «أربكتها» لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى الـ15 عاماً الماضية، وذكرت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدام الشعار.