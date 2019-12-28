ملتقى السمالية الربيعي يدخل أسبوعه الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت أول من أمس فعاليات الأسبوع الثاني من ملتقى السمالية الربيعي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى التاسع من يناير المقبل.

واستقبلت جزيرة السمالية طالبات المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات (أبوظبي والسمحة والعين)، وقامت الطالبات بجولة في جزيرة السمالية تعرفن فيها إلى الجزيرة وطبيعتها الخلابة وشاهدن الطيور، وكانت لهن جولة في بيت علي بن حسن التراثي.

ومارست الطالبات رياضات منوعة كركوب الخيل والإبل، بالإضافة إلى جولة في السفينة التراثية، اطلعن خلالها على المسميات البحرية القديمة، منها الشباك واللؤلؤ وعدة الصيد التي كان البحارة يستخدمونها في القدم، وذلك من خلال مدربين تراثيين، كما اطلعت الطالبات على كتب تراثية وثقافية عدة من خلال معرض الكتب في الجزيرة بإشراف مركز زايد للدراسات والبحوث. وفي إطار فعاليات الملتقى، نظمت في مقر مركز أبوظبي والسمحة النسائي ورش عدة، تنوعت بين الحرف اليدوية كالسدو والغزل والتلي والخوص، وخياطة الشنط، والأكلات الشعبية، والحناء.

وزار مركز أبوظبي الشبابي حصن الشباب في نادي تراث الإمارات، واطلع المنتسبون على الكتب الموجودة في المكتبة كنوع من النشاط الثقافي.

وضمن الملتقى، نظم مركز العين الشبابي زيارة لنادي القطارة للفروسية، لتعريف المشاركين بطرق التعامل مع الخيل من قبل مختصين، وكذلك بعض الحيوانات البرية، إذ قام المنتسبون برحلة تراثية برية تضمنت أنشطة تراثية مختلفة، تعرفوا من خلالها إلى السنع الإماراتية والنباتات الصحراوية والألعاب الشعبية في جو مليء بالمرح والسعادة.