«سانتا كلوز» يوزع أكثر من 4 مليارات هدية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

عند الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء الماضي، أعلن موقع «نوراد سانتا.أورغ» الإلكتروني: «لقد أقلع سانتا كلوز للتو من القطب الشمالي».

وكان المسافر غير التقليدي متجهاً إلى تشيلي في أقصى جنوب القارة الأميركية، في واحدة من رحلات عربة سانتا كلوز التي تجرها تسعة حيوانات رنة وقد امتلأت بالهدايا، بعدما وزع 4.3 مليارات هدية في أوقيانيا وآسيا ثم أوروبا وإفريقيا.

ومنذ عقود يقتفي الجيش الأميركي أثر جولة سانتا كلوز في 24 ديسمبر، وللمرة الأولى هذه السنة تلقى دعماً من رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية للتحقق من أن توزيع الهدايا يتم من دون متاعب.

وقال رائد الفضاء الأميركي أندرو مورغان في مقطع مصور من المحطة «حصلنا على تأكيد بصري أمس، بأن سانتا كلوز موجود راهناً فوق الهند».

وأوضحت قيادة الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد) أن المحطة الواقعة على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض توفر لرواد الفضاء «مركز مراقبة مثالياً لمتابعة جولة سانتا كلوز حول العالم»، شاكرة الكولونيل مورغان وفريقه على هذا التعاون غير المسبوق.

وتسمح المعلومات التي تجمع بشكل مشترك بتوفير صورة مباشرة وبالأبعاد الثلاثة لرحلة سانتا كلوز عبر موقع «نوراد سانتا.أورغ» الإلكتروني الذي يزوره أكثر من 20 مليون شخص سنوياً بمناسبة عيد الميلاد.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية من جهتها في بيان، إنها سمحت بدخول حيوانات الرنة التابعة لسانتا كلوز إلى الأراضي الأميركية بعدما تحققت من أنها حاصلة على كل التلقيحات الضرورية.