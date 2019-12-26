مهرجان الشيخ زايد يستقبل 2020 بأطول عرض للألعاب النارية في العالم

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

أعلن مهرجان الشيخ زايد 2019، عن تنظيمه احتفالات رأس السنة الأضخم هذا العام، إذ تتضمن حفلاً غنائياً ساهراً يحييه الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، بمشاركة كل من الفنان صالح سعيد والفنان عمر سهيل.

كما يستقبل المهرجان، الذي تقام فعالياته في الوثبة بأبوظبي، العام الجديد بأضخم وأطول عرض للألعاب النارية، والذي ستصل مدته إلى 30 دقيقة كاملة، وهو ما يتجاوز الأرقام القياسية التي حققت سابقاً.

ويتضمن برنامج الاحتفالات أيضاً العديد من العروض والفعاليات الترفيهية والفنية، مثل عرض نافورة الإمارات والليزر، وعروض الفرق الشعبية الإماراتية والعالمية، و«مسيرة الحضارات» التي تضم فرقاً استعراضية من مختلف دول العالم تجوب أرجاء المهرجان، وتؤدي استعراضاتها الراقصة.

وللصغار ينظم المهرجان مسرحيات وعروضاً للسيرك في عالم الأطفال (كيدز نيشن)، ومدينة الملاهي العالمية، وغير ذلك من الفعاليات التي تبدأ من الساعة الثانية عصراً، بينما يبدأ الحفل في الثامنة مساء، وتنطلق الألعاب النارية في تمام الساعة الـ12 مساءً لتستقبل العام 2020.

ويعد المهرجان، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياته حتى الأول من فبراير المقبل، حدثاً ثقافياً تعليمياً وملتقى عالمياً كبيراً يؤكد، بما يضم من عشرات الدول المشاركة وآلاف الفعاليات والعروض العالمية، أن الإمارات أبوابها مفتوحة أمام جميع ثقافات وحضارات العالم المتنوعة، إذ يتخطى عدد الدول المشاركة 40 دولة خليجية وعربية وعالمية، تشارك بعرض مختلف جوانب حضاراتها من الثقافة المعمارية والأحياء والأسواق الشعبية، بالإضافة إلى العروض والأهازيج الفلكلورية والتعريف بالمأكولات الشعبية.

وتضم الدورة الحالية من المهرجان مجموعة كبيرة من الفعاليات الجماهيرية العالمية الكبرى المصاحبة التي تستهدف الأطفال والعائلات، ويشارك فيها أكثر من 17 ألف عارض من حول العالم يقدمون على مدى أيام المهرجان أكثر من 3000 عرض فلكلوري ثقافي، و100 فعالية وورشة عمل للأطفال، وأكثر من 500 عرض وفعالية جماهيرية كبرى.

• برنامج الاحتفالات يضم العديد من العروض والفعاليات الترفيهية والفنية؛ مثل نافورة الإمارات والليزر، والفرق الشعبية الإماراتية والعالمية، و«مسيرة الحضارات».

• 40 دولة تحضر ثقافاتها وفنونها وتراثها في المهرجان الذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

• 30 دقيقة ستستمر عروض الألعاب النارية في المهرجان.