«فنجان قهوتي».. بنكهة عدسات «جائزة حمدان للتصوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر نوفمبر 2019، التي كان موضوعها «فنجان قهوتي».

وشهدت نسخة شهر نوفمبر من المسابقة حضوراً عربياً مميزاً، من خلال السعودية نهلة الدليجان، والمصري عمر البقري، ورغم شهرة وانتشار القهوة التركية، ووجود فائزين من تركيا، هما: بكر يشيلتاش وناظم تيتيك، إلا أن تصويت الجمهور اختار الإبداع الإندونيسي في التقاط القهوة، الذي مثّلهُ المصور مايزل.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام».

من جهته، أكد الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، أن فناجين القهوة حول العالم من أكثر العناصر التي تتعرّض لعدسات المصورين من مختلف الأعمار والثقافات والاهتمامات، معتبراً أن «القهوة قاسم مشترك في جلب السعادة، ولم شمل الأسرة والأصحاب واستجماع التركيز للعمل والإبداع، كما أن بعض التناولات الفوتوغرافية لفناجين القهوة، تضفي عليها رونقاً خاصاً يعزز من تأثيرها في متذوقيها، واستمتعنا بالرؤى البصرية المتنوعة لهذا المشروب العالمي الـمحبب للقلوب».

من ناحيته، قال الإندونيسي الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» عن صورته: إن «الفكرة كانت مفاهيمية في البداية، إذ قمتُ بالتصميم والتنفيذ في مطبخي الخشبيّ القديم غرب سومطرة، والتقطتُ الصورة خصيصاً بغرض المشاركة في المسابقة، وضبطت سرعة الغالق على 20 ثانية، وصببتُ القهوة كما في الصورة».

وأضاف «الفوز في إحدى مسابقات جائزة حمدان بن محمد الدولية، حلم كل المصورين في إندونيسيا، وأرجو أن يحظى المصورون بتقدير أكبر في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق أعمالهم».

أما السعودية، نهلة الدليجان، فقالت عن صورتها الفائزة: «لقد حاولتُ رسم كلمة أو صورة مبسطة على سطح القهوة من خلال رغوة الشوكولاتة، ثم لفت انتباهي انعكاس الإضاءة وإمكانية تشكيل الظل عليها، وأعجبتني فكرة ظل الجرس، إذ تُعبِّر الصورة عن الانتباه والاستيقاظ بالتناغم مع مذاق القهوة وقوة الألوان»، مضيفة «لقد بدأتُ منذ سنوات في تصوير الطعام، وانسقتُ بشغفي نحو التصوير التعبيري، وأستمتع برواية القصص من خلال صوري، وطرح الأشياء المعتادة من خلال منظور لطيف ومختلف».

علي بن ثالث:

• «استمتعنا بالرؤى البصرية المتنوعة لهذا المشروب العالمي الـمحبّب للقلوب».