عياشي يفوز بـ «ذا فويس».. وراغب علامة: رهاني لم يكن من فراغ

المصدر: بيروت - رويترز

توج التونسي مهدي عياشي بلقب أحلى صوت في العالم العربي، ضمن برنامج «ذا فويس» (أحلى صوت) لاكتشاف المواهب، الذي تقدمه شبكة تلفزيون «إم.بي.سي» التلفزيونية السعودية.

واختار الجمهور، الليلة الماضية، عياشي ضمن ثلاثة متسابقين آخرين، تنافسوا في الوصول إلى المرحلة النهائية بالموسم الخامس من البرنامج، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وانتزع عياشي المرتبة الأولى في البرنامج الفني، الذي يحظى بنسبة متابعة عربية عالية، وبجانب اللقب تشمل جائزة عياشي إنتاج ألبوم غنائي من شركة بلاتنيوم ريكوردز السعودية.

وعياشي كان أحد أعضاء فريق الفنان اللبناني راغب علامة، الذي أعرب عن سعادته لكونه أهدى العالم العربي فرحاً من قلب مدينة تعيش حزناً وعزلة. وقال علامة: «نجاح عياشي يشكل لنا أملاً للمستقبل.. فنحن شعب يغني على آلامه، ومستعد دائماً لأن يبلغ القمة».

وأضاف علامة: «لاشك في أن مهدي صوت ثابت جداً، وهو متمكن ويعرف تماماً كيف يستعمل صوته في الأماكن الصحيحة، وعنده خامة صوت حلوة مطواعة تخوله الغناء بالألوان التراثية والطربية، ويعرف كيف يستخدم هذه المقدرة مع الحفاظ على جمال الصوت وأساسيات الغناء، وهو يستحق أن يكون (ذا فويس)».

وأضاف علامة بعد إعلان النتيجة أن رهانه على عياشي لم يكن من فراغ، موضحاً: «آمنت بهذا الصوت الدافئ اللاعب على سلم موسيقي بتقنية عالية كمن يلاعب ريشة، فهو فنان يتمتع بأحاسيس عابرة للروح، يتمايل مع ألوان النوتة شرقاً وغرباً.. مهدي طار بنا اليوم، وأطاح بكل الرهانات الأخرى».

وتبارى عياشي مع ثلاثة متسابقين آخرين، هم: المغربي رضوان الأسمر من فريق الفنانة سميرة سعيد، والذي لقي حماساً جماهيراً عالياً على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن فريق الفنان المصري محمد حماقي وصل إلى النهائيات المتسابق المغربي فهد مفتخر، الذي تميز بأداء عربي وغربي يحمل طابعاً متنوعاً. ومن فريق الفنانة الإماراتية أحلام، وصلت المتبارية المصرية إيمان عبدالغني، التي تميزت بأدائها للفنانة الراحلة ليلى مراد.