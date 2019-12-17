«صحن مشعل» مبادرة سعودية تتصدى لظاهرة هدر الطعام

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

في مسعى للتصدي لظاهرة هدر الطعام الواسعة الانتشار في السعودية، قام الشاب السعودي مشعل الخريشي بتصميم أطباق تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها الحقيقي. ويقوم السعوديون في بيوتهم، في العادة، بتقديم الطعام بأطباق بيضاوية الشكل مع كميات هائلة من الأرز، الذي يتم هدر كميات كبيرة منه في النهاية.

وصمم الخريشي طبقاً يحمل اسم «صحن مشعل»، بهدف تقليل هدر الطعام. والصحن مرتفع في جهة الوسط التي لا تتسع سوى لكمية قليلة من الطعام، ما يعني تقديم كمية أقل من الأرز.

وبحسب الخريشي، فإنّه منذ تقديم الفكرة التي لاقت إقبالاً من العديد من المطاعم السعودية قبل نحو سنتين «قمنا بتوفير 3000 طن من الأرز»، بدلاً من هدرها. وتابع «بهذه الطريقة نحافظ على الكرم مع تقليل الهدر». والسعودية بالمرتبة الأولى عالمياً في هدر الغذاء.

وقدر تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عام 2018، أن هدر الغذاء يكلّف المملكة نحو 13 مليار دولار سنوياً.