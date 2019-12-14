مصري يعانق حلمه في الشارقة.. ويفوز بلقب غالٍ

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز المنشد المصري محمد طارق، الليلة الماضية، بلقب النسخة الـ12 من برنامج منشد الشارقة خلال حفل ختامي جمع ستّة منشدين، واستضاف الفنان العالمي ماهر زين على مسرح المجاز بالشارقة.

وحلّ في المركز الثاني الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، فيما جاء ثالثاً السوري حسن الجلب، بعد أن حاز أصحاب المراكز الثلاثة الأولى أعلى نسب تصويت من الجمهور ولجنة التحكيم التي ضمّت كلّاً من الفنان التونسي لطفي بوشناق، والمنشد الإماراتي أحمد بوخاطر، ونقيب المنشدين في مصر محمود ياسين التهامي.

وتوّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائز باللقب.

ووصف محمد طارق فوزه باللقب بالحلم الذي تحقق، مضيفاً «لا يمكنني وصف شعوري وأنا أتوّج على أرض الشارقة بلقب هو الأغلى على قلبي، فمنذ اللحظة الأولى التي تواجدت فيها بهذا البرنامج سعيت بكل طاقتي لأن أترك بصمتي، وأحقق حلمي بالتواجد أمام لجنة تحكيم كبيرة وجمهور ساندني منذ البداية».

ونال طارق 150 ألف درهم، فيما حصل عبدالمجيد عريقات على 100 ألف درهم، وحسن الجلب على 50 ألف درهم.

وتوهّجت سماء الشارقة عقب تكريم الفائزين بعرض للألعاب النارية احتفالاً بفوز المنشدين وختام الدورة الـ12 للبرنامج.

وكانت البداية خلال الحلقة الختامية مع عبدالمجيد عريقات، الذي توشّح بالكوفية الفلسطينية، وصدح بأنشودة «الله الله»، التي قدّمها باتقان، أعقبه نضال عيمن، الذي أنشد «يا قلب زرت» بإحساس مشحون بالشجن، تلاه حسن الجلب الذي أبدع في تأدية «يا خير خلق الله».

بينما قدّم الفائز باللقب محمد طارق أنشودة «مولاي صلّي»، التي ترجمها بخامة صوته العذبة إلى توليفة متقنة من المشاعر والأحاسيس التي نقلها إلى الجمهور.

وهذه المرّة الثانية التي يتوّج بها مشارك مصري باللقب، بعد أن نال محمود هلال لقب الدورة التاسعة عام 2016.