مكتبة جديدة تشجع على القراءة في «الحضيبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت كل من «إمداد»، مزوّد خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، و«وصل للعقارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن تعاونهما لإنشاء مكتبة جديدة في مبنى الحضيبة، بهدف تشجيع عادة القراءة بين الجميع.

ويضم المرفق الثقافي ما يزيد على 2000 كتاب تبرّع بها أفراد من المجتمع. وتقع المكتبة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، في مبنى الحضيبة – F4 في دبي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«إمداد» جمال عبدالله لوتاه: «نفخر بالمشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الهادفة، إذ لا تقتصر أهمية القراءة على كونها مكوناً أساسياً لعملية التعليم فحسب، بل تمثل هواية ممتعة».