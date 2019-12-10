مي العيدان لشيرين : "فلبينية عقلها ما يسواش بصلة"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان موجة غضب كبيرة وردود فعل واسعة معتبرينها بالعنصرية بعد الهجوم الذي شنته على الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب واصفة شكلها بأنه يشبه السيدة "الفلبينية" "بس ستايل". جاء ذلك خلال برنامجها التلفزيوني "كشف حساب" و في سياق انتقاد مي لشيرين عبد الوهاب بسبب تصريحها الأخير الذي وصفت فيه بعض السيدات بـ "العوانس". وقال مغردون أن هذا الكلام فيه قدر كبير من العنصرية وان السيدة الفلبينية تربعت على عرش الجمال الكوني أكثر من مرة!

وقالت مي العيدان" شيرين تتمتع بصوت رائع ولكن للأسف عقلها وتفكيرها لا يتناسب مع حجم موهبتها الكبيرة، واصفة إياه "ما يسواش بصلة".

وكانت شيرين عبد الوهاب أشعلت موجة غضب ضدها، بعد وصفها لمنتقديها بالعوانس، على إثر انطلاق هاشتاغ "اخرسي_ياشيرين" بعد تغزلها في الرجل في حفلها في السعودية. وأرادت شيرين عبد الوهاب أن ترد على من سخروا منها فأكدت في حفلها الأخير في الرياض على أن من أطلق هاشتاغ ضدها بالتأكيد "عوانس" لتزداد حدة الهجوم ضده