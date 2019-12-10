ميشيل أوباما وجوليا روبرتس في فيتنام

المصدر: هانوي - د.ب.أ

زارت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والممثلة الأميركية جوليا روبرتس، فيتنام أمس، لدعم تعليم الفتيات.

وقادت أوباما وفداً يضم شخصيات عامة بارزة وممثلين عن «مؤسسة أوباما»، من بينهم روبرتس وجينا بوش هاجر (ابنة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو. بوش)، والممثلة الأميركية الفيتنامية لانا كوندور، والممثلة الفيتنامية نجو تانه فان، ونجمة موقع «يوتيوب» ليزا كوشي.

وتُعد رحلة ميشيل أوباما جزءاً من أنشطة برنامج تمكين الفتيات التابع لمؤسسة أوباما، الذي يهدف إلى تمكين المراهقات في أنحاء العالم. وقام الفريق بزيارة «مدرسة كن جيوك الثانوية»، التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب مدينة هو تشي منه، لتعزيز تعليم الفتيات.

وعانقت أوباما الطالبات، وقالت إن الفتيات يتحلين بالشجاعة، ويتمكن من النهوض والحفاظ على استقلالهن الشخصي، على الرغم من الصعوبات التي يواجهنها.