تامر حسني يهدي الإمارات أغنية في مكان عزيز على قلبه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بأغنية مهداة إلى الإمارات، تألق النجم تامر حسني خلال حفل غنائي، أحياه المطرب المصري في أبوظبي الليلة قبل الماضية. وتفاعل الجمهور الكبير مع تامر حسني خلال الأمسية التي شهدها مارينا مول أبوظبي، في إطار احتفالات المركز باليوم الوطني، وبعام التسامح.

وقدّم تامر حسني أغنية مهداة للإمارات كتبها بنفسه عن التسامح بعنوان «اشتغل على قلبك» وشاركه فيها مجموعة من الأطفال.

وخلال الأمسية أعلن عن دخول تامر حسني موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل اللوحة الضخمة التي أعدها «مارينا مول» للمعجبين ليسجلوا عليها رسائلهم للمطرب المصري، وحسب معايير تحطيم الرقم القياسي جاءت اللوحة كأكبر مشاركة من الجمهور لمطربهم المفضل في بلد لا يعيش فيه الفنان.

وكان جمهور، من جنسيات مختلفة، قد توافد على المركز التجاري لأيام ليسجل كلماته، ووصل عدد رسائل الجمهور على اللوحة 12086، وأكدت أغلبية الرسائل المكتوبة على الدور الملهم الذي يلعبه تامر حسني في حياة قاعدته الجماهيرية من الشباب كنموذج ناجح وقدوة.

ومن كواليس الحفل، أجري مزاد لبعض أشهر الآلات الموسيقية والأزياء التي استخدمها وارتداها تامر حسني في أعماله الشهيرة، وشمل الغيتار الذي ظهر يعزف عليه الفنان في فيلم «عمر وسلمى»، وسترة كان قد ارتداها في فيلمه الأخير «البدلة»، وستذهب عوائد المزاد للأعمال الخيرية المرتبطة بالطفولة. وبمناسبة الحفل قال تامر حسني: «أشكر مارينا مول لاستضافتي في مكان عزيز على قلبي هو مدينة أبوظبي، في عام التسامح بدولة الإمارات»، مضيفاً «كان تفاعل الجمهور رائعاً، وسعيد لأن الأغنية التي أعددتها وغنيتها أعجبت الجمهور، وأتمنّى أن يعم التسامح كل الدول العربية».

كما أعرب النجم المصري عن سعادته بالمزاد الذي ستذهب أمواله للخير، معتبراً أن «كل فنان عليه أن يساعد في أعمال الخير قدر المستطاع».

من جهتها، قالت مديرة إدارة قسم التسويق والإعلام في مركز مارينا مول المنظم للحفل أرب عميرة: «نفخر باستضافة نجم عربي مثل الفنان تامر حسني الذي تألق بحضوره وصوته، وأسعدنا الإقبال الكبير وتفاعل الجمهور، خصوصاً مع الأغنية الخاصة بالتسامح التي تُعد أفضل ختام لفعالياتنا العديدة خلال عام التسامح».

وأضافت «توقعنا حضور عدد كبير بحكم شعبية تامر حسني، لكن الإقبال فاق توقعاتنا، وأعتقد أن السر هو صدقه مع نفسه واحترامه لمستمعيه، وبقدر ما أسعدنا دخول اللوحة التي أعددناها للمعجبين لتسجيل كلماتهم له إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بقدر ما حمسنا على تقديم الأفكار المبتكرة التي تحظى بتفاعل وإقبال زوارنا».

12086

رسالة لتامر حسني خطها الجمهور على اللوحة.

تامر حسني:

«سعيد بتفاعل الجمهور مع الأغنية التي كتبتها وغنيتها، وأتمنّى أن يعم التسامح كل الدول العربية».