مشاركة إماراتية في مهرجان الفيلم بمراكش

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بوفد من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، في فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم، الذي احتضنته مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بهدف تعزيز التبادل الثقافي، وبناء جسور التواصل مع الثقافات والتجارب الإنسانية من مختلف دول العالم.

وحضر وفد الدولة الذي ترأسه رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الشاعر خالد الظنحاني، مراسم حفل افتتاح المهرجان، فضلاً عن المشاركة في عدد من الندوات.

وقال الظنحاني: «حضورنا في هذه التظاهرة الفنية فرصة للالتقاء بنخبة من النجوم والمخرجين وصناع الفن السابع العرب والدوليين». وكشف عن اعتزام جمعية الفجيرة تأسيس مهرجان للأفلام الإماراتية، يهدف إلى دعم صانعي الأفلام الشباب لتنشيط الحراك السينمائي في الإمارات.