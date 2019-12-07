سعودية تفوز بـ «شقة مجانية» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبليو كابيتال»، شركة الوساطة العقارية في الإمارات، عن فوز المواطنة السعودية (س.س.ف) بالجائزة الكبرى، ضمن فعالية «الشقة المجانية» في دبي، والتي شاركت في المسابقة بعد أن اشترت شقة سكنية في منطقة الخور.

وحصلت الفائزة على شقة سكنية بقيمة 350 ألف درهم، في مشروع «ماج 5 بوليفارد»، الذي تطوره شركة ماج للتطوير.

وتأتي المسابقة الأولى من نوعها بين شركات الوساطة العقارية في الإمارات، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ48.

وهنأ رئيس مجلس إدارة الشركة وليد الزرعوني، الفائزة، معرباً عن سعادته بنجاح المسابقة، تحت إشراف وموافقة دائرة الأراضي والأملاك بدبي، واقتصادية دبي، مؤكداً أن نجاح تلك المسابقة سيشجع على استمرار العروض الترويجية المتميزة.