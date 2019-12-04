«ثقافات متعدّدة.. قلب واحد».. شعار الملتقى الإعلامي الطلابي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستضيف كلية الاتصال بالجامعة القاسمية في الشارقة، في 25 ديسمبر الجاري، الملتقى الإعلامي الطلابي الثاني، تحت شعار «ثقافات متعددة.. قلب واحد»، لاستعراض دور الإعلام في بناء جسور الحوار بين الثقافات، بمشاركة عدد من الجامعات في الدولة.

وقال مدير الجامعة، الدكتور رشاد سالم، إن «الملتقى الثاني يسعى إلى دعم وتعزيز وتسويق الصورة الذهنية للجامعة القاسمية بشكل عام، وكلية الاتصال بشكل خاص، وتقوية الروابط الاجتماعية بين الطلبة من مختلف الجنسيات والثقافات، بما يعكس رسالة الجامعة القاسمية»، مشيراً إلى أن الملتقى سيركز أيضاً على تدريب الطلبة على أنواع الفنون الإعلامية وإنتاجها، ليعكس ما اكتسبوه من مخرجات التعلم لبرنامج الإعلام من معارف ومهارات، من الفنون الإذاعية والتلفزيونية والصحافية، والعلاقات العامة، وإنتاج بعض المطبوعات الإعلامية، وإنشاء موقع إلكتروني لتغطية فعاليات الملتقى.

من جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية الاتصال في الجامعة القاسمية، الدكتور عطا عبدالرحيم، إن «أوراق عمل الملتقى ستناقش خصائص وسائل التواصل الاجتماعي، ودورها في تعميق ثقافة الحوار بين الشعوب، وأهمية الإعلام في ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، وحرية التعبير ومدى علاقتها باحترام العقائد والرموز الدينية والتربية الإعلامية ودورها في مواجهة خطاب الكراهية والتمييز العنصري». وأضاف أن «الملتقى سيبحث ثقافة الحوار وكيفية تسخيرها، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، وحدود حرية التعبير في الخطاب الإعلامي، وحرية التعبير في إطار المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، واستعراض خصائص وسائل التواصل، ودورها في تعميق ثقافة الحوار بين الشعوب، ودور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات».

وأشار عبدالرحيم إلى أنه - على هامش الملتقى - سينظم معرض لصور الطلبة بعنوان «من الشمال الى الغرب نتعايش»، ليجسد صور التعايش السلمي بين الشعوب في الإمارات.

يذكر أن الجامعات المشاركة في الملتقى: الجامعة الأميركية في دبي، والكلية الكندية في أم القيوين، وكلية الخوارزمي في العين، وجامعة الشارقة، وكلية المدينة الجامعية في عجمان، وجامعة الفلاح، وجامعة عجمان، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكلية الإمارات للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي.

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الجاري ينطلق الملتقى في الجامعة القاسمية بالشارقة.