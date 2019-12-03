عالمة نفس: يجب تربية الروبوتات كما نفعل مع الأطفال

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

ترى عالمة نفس أن علينا ترك الروبوتات تتعلم مثل الأطفال الصغار في مراكز رعاية نهارية تخضع للإشراف.

وقالت أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا بيركلي، أليسون جوبنيك، لموقع ويرد «علينا أن نضع الروبوتات الضعيفة التي لا تؤدي مهام مفيدة في مراكز رعاية يشرف عليها البشر، حتى تتعلم وتكتسب المهارات، ما يساعدها على الخروج ومواجهة العالم وأداء وظائفها بكفاءة».

وطور الباحثون حالياً طرائق عديدة لتعليم الروبوتات بالذكاء الاصطناعي كيفية أداء وظائفها، أو وضعها في بيئة معينة لتؤدي بعض المهام، ومنحها مكافأة عندما تنجح. وترى جوبنيك أن الطريقة المثلى هي توفير بيئة تلعب فيها الروبوتات و«تمارس شغفها» بأمان، ويشبه ذلك مراكز الرعاية النهارية التي يتعلم فيها الأطفال كيفية التصرف من خلال تجربة أشياء تبدو غير منطقية. وقالت لموقع ويرد «يبدو أننا نحتاج إلى روبوتات عاشت طفولتها».

أليسون جوبنيك:

نحتاج إلى روبوتات

عاشت طفولتها.