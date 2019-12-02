48 طائر حبارى إلى البرية في احتفالية رمزية باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في إشارة رمزية إلى سنوات الاتحاد، أطلق الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى 48 طائر حبارى إلى البريّة في العين، احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات.

وتعد الإطلاقات السنوية لطيور الحبارى، التي أنتجت في مراكز الإكثار التابعة للصندوق في داخل الإمارات وخارجها، من أهم إنجازات الصندوق في سياق مهمّته الرامية إلى استدامة أعداد هذه الطيور في دول الانتشار على امتداد نطاق هجرتها الممتدّ من شمال شرق آسيا، آسيا الوسطى، الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا، مع مواصلة جهود التوعية حول طيور الحبارى وموائلها الطبيعية، والدور المهم الذي تلعبه في النظام البيئي عبر برامج التثقيف والتوعية المختلفة.

جرى تزويد كل طائر من الطيور الـ48 بحلقة مرقّمة، يتمكن من خلالها فريق علماء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من تحديدها ورصد تحركاتها. وتحمل هذه الحلقات أربعة ألوان، تمثل علم دولة الإمارات، وهي الأخضر والأبيض والأسود والأحمر.

من جهته، قال المدير العام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، محمد صالح حسن البيضاني، إن «الصندوق يكرس جهوده لمواصلة رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أعطى التوجيهات بإطلاق مشروع الحفاظ على طيور الحبارى في أواخر سبعينات القرن الماضي، بهدف إعادة التوازن لأعداد هذه الطيور».

وأضاف «يسمح لنا هذا الإطلاق الرمزي السنوي لهذه الطيور بإحياء ذكرى واحد من أكبر إنجازات القائد المؤسس للاتحاد ولدولة الإمارات، والاحتفال بهذا اليوم المميز في تاريخنا، إضافة إلى متابعة جهودنا الرامية إلى التثقيف والتوعية حول المحافظة على هذه الطيور، وعلى البيئة والموائل الطبيعية بصورة عامة». وتابع البيضاني: «نتقدّم بالشكر إلى شركائنا وداعمينا على التزامهم بمساعدة الصندوق على إعداد الأجيال المقبلة من رواد الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إذ صُمّمت هذه الفعاليات خصيصاً للتفاعل مع المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم حيال دورهم المهم في الحفاظ على الطبيعة، بما ينسجم مع تطوّر دولتنا».

كما شارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في نشاطات أخرى خاصة باليوم الوطني، منها معرض اليوم الوطني الذي نظمه المكتب التنفيذي في منتزه خليفة، وتضمّن مشاركة هيئات بارزة، بهدف التوعية بجهود الصندوق المستمرة في التثقيف والتوعية حول المحافظة على طيور الحبارى.

تعاون

تعاون الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في تنظيم الاحتفالية مع وزارة التربية والتعليم، ومدرسة محمّد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وحديقة حيوان العين، وسبع مدارس لإطلاق هذه الطيور في منتجع تلال العين.