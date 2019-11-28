مهرجان دبي للتسوّق.. «أسطول» جوائز في الدورة الـ 25

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب موعد انطلاق مهرجان دبي للتسوّق 2020، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن السحوبات الكبرى، التي ستشهدها الدورة الـ25 من الحدث المرتقب، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وينظم خلال الفترة بين 26 ديسمبر والأول من فبراير المقبلين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «في هذا العام نحتفي بمحطة مهمة في مسيرة مهرجان دبي للتسوّق، وفخورون بالتعاون مجدداً مع مجموعة الشركاء الرئيسين في قطاع التجزئة، العربية للسيارات وإينوك، لتقديم السحوبات الكبرى».

وأضاف «لقد نجحت السحوبات منذ انطلاقها في تحقيق أحلام العديد من الزوّار والمقيمين بدبي، ما أسهم في تعزيز أهمية المهرجان، ورسم الصورة المتميزة التي يتمتع بها. ونحن على يقين أن الجوائز المقدمة هذا العام سترتقي لتوقعات المتسوّقين، بشكل يتلاءم مع السمعة الطيبة للمهرجان حول العالم».

وتمنح سحوبات إنفينيتي الكبرى هذا العام الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة QX50، وجائزة نقدية تبلغ 200 ألف درهم يومياً، خلال مهرجان دبي للتسوّق 2020. ويمكن للمتسوّقين الدخول في السحب من خلال الحصول على بطاقة بـ200 درهم لفرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما ستشمل السحوبات جائزة كبرى قيمتها مليون درهم نقداً، ستُمنح لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوّق.

وأعلن المهرجان أنه يمكن الحصول على بطاقات الدخول في السحب من عدد من محطات «إينوك» و«إيبكو»، ومتاجر زووم، ومحطات المترو في جميع أنحاء دبي، وسوق الذهب، والقرية العالمية، وعدد من مراكز التسوّق المختارة والطرق الرئيسة، وسينظم السحب في منطقة السيف، وستنقل فعالياته مباشرةً عبر قناة سما دبي من الساعة التاسعة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، يومياً، وحتى اليوم الأخير من السحب في الأول من فبراير 2020.

بينما تتيح سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، هي: باترول وباثفايندر وإكس - تريل وكيكس وسنترا، عند شراء منتجات بـ25 درهماً من أي محطة تابعة لـ«إيبكو» و«إينوك»، ويبلغ عدد سيارات نيسان المقدّمة، خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوّق 33 سيارة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي: «إن مشاركتنا في مهرجان دبي للتسوق تمتد لأكثر من 20 عاماً، ويسرنا أن نحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على إسهامات هذا الحدث في تعزيز المكانة الرائدة التي تتمتع بها دبي كوجهة رئيسة للتسوق والسياحة والرفاهية، ونتطلع لتكريم عملائنا خلال دورة هذا العام من المهرجان بجوائز قيّمة تضم فرصة الفوز بـ33 سيارة نيسان ودخول السحب على جائزة نيسان الكبرى البالغة 350 ألف درهم. كما سنوفر لعملائنا الكرام فرص الاشتراك في جائزة إنفينيتي بقيمة مليون درهم عبر شبكة البيع بالتجزئة، ومحطات الخدمة التابعة لنا».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والإمارات الشمالية، ميشال عياط: «تعد النسخة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث، لاسيما أنها تعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة دبي، والهادفة إلى جعل المدينة وجهة عالمية. وتتعاون العربية للسيارات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة منذ انطلاق المهرجان، ونحرص كل عام على ضمان أفضل تجربة تسوق للمواطنين وللمقيمين والزوار، على حد سواء».

وأضاف ميشال: «نقدم عدداً من الحملات للمهرجان هذا العام، بما في ذلك حملات سحوبات إنفينيتي ونيسان الكبرى. ومن أبرز ما يميز حملة هذا العام، تقديم (نيسان باترول 2020)، الطراز الذي أطلق أخيراً بتصميم جديد ومميز ومواصفات أمان متقدمة، ليدخل أيضاً في عملية السحب على السيارات».

سحوبات

تتضمن السحوبات، التي تقدم جوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ المالية، سحوبات إنفينيتي، بالتعاون مع «العربية للسيارات»، وسحوبات نيسان بالتعاون مع «إينوك».

26

ديسمبر المقبل، ينطلق المهرجان، الذي يستمر حتى الأول من فبراير.

1000000

درهم نقداً، ستُمنح لفائز واحد في نهاية المهرجان.