3 جوائز لـ «سيدة البحر» في مهرجان الرباط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فاز فيلم سيدة البحر، للمخرجة شهد أمين، والذي أنتجته «إيمج نيشن أبوظبي»، بثلاث جوائز، خلال منافسته في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية بمهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف. وحصد العمل جوائز لجنة التحكيم لأفضل فيلم، وأفضل مخرج، ولجنة تحكيم النقاد. وتسلم الجوائز خلال حفل ختام المهرجان، المنتج المنفذ للعمل محمد الدراجي.

كما نظم عرض «جالا» للفيلم ضمن مشاركته في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور مخرجته شهد أمين والأبطال: فاطمة الطائي ويعقوب الفرحان. كما شهد العرض عدد من النجوم المصريين والعرب من بينهم، هنا شيحة، شيرين رضا، رانيا يوسف، وساندي علي، وقدم الفيلم مدير مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي. كما يشارك فيلم «سيدة البحر»، أحدث الإنتاجات السينمائية لشركة إيمج نيشن أبوظبي، في مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي كأول عرض آسيوي للفيلم.

ويحكي «سيدة البحر» للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين قصة أسطورية، عن فتاة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على التقاليد المظلمة المتبعة في قريتها، والتي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة. وحصل الفيلم في عرضه العالمي الأول على جائزة «فيرونا» للفيلم الأكثر إبداعاً ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة، خلال فعاليات النسخة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. وصورت جميع أحداث الفيلم بسلطنة عُمان.

يشار إلى أن الكاتبة والمخرجة شهد أمين ولدت في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الإنتاج المرئي والدراسات السينمائية من جامعة غرب لندن، كما تحمل شهادة في تأليف السيناريوهات. من أفلامها القصيرة «موسيقانا» و«نافذة ليلى» (2011). وعُرض فيلمها القصير «عين وحورية» (2013) في مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما اختير للتنافس في عام 2014 بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، بالإضافة إلى فوزه بالجائزة الأولى في مسابقة الإمارات للأفلام، وجائزة أفضل إدارة تصوير في مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي 2014. يذكر أن سيناريو «سيدة البحر» اختير للدور النهائي لجائزة «آي دبليو سي»، ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي 2015، إذ يعد العمل أول فيلم روائي طويل من إخراج شهد أمين.

«الفيلم» عرض في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور مخرجته شهد أمين، وأبطاله، وعدد من نجوم السينما المصريين والعرب.