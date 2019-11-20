هيفاء حسين تُرزق بتوأم وحبيب غلوم يكشف إسميهما

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

رُزقت الفنانة الخليجية هيفاء حسين بتوأم من زوجها الفنان حبيب غلوم، وقرر الثنائي مشاركة هذه الفرحة مع الجمهور من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفا عن أسماء الأطفال التي اختيرت لهم.

الفنان حبيب غلوم ظهر من خلال مقطع فيديو من داخل المستشفى، وأعلن عن استقباله لتوأميه "سلطان وجواهر"، وقال: "اللهم لك الحمد والشكر دائمًا وأبدًا..أول شيء قولوا ما شاء الله...رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم".

وأضاف: "التوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمنًا بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الاجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل احترام وتقدير".



وكانت الفنانة هيفاء حسين كشفت للجمهور في وقت سابق عن حملها في الشهور الأخيرة ونشرت وقتها صورة برفقة زوجها حبيب غلوم وأعلنت من خلالها عن اقتراب موعد ولادتها.