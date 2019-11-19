عمرو واكد شريك لممثلة إسرائيلية.. موجة غضب كبيرة في مصر

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثار الفنان المصري عمرو واكد، موجة من الغضب واستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن انضمامه لفيلم 1984 wonder woman، الذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية جال جادوت.



وما ضاعف من موجة الغضب التي وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنه، أن الممثلة خدمت في جيش الاحتلال الإسرائيلي لعامين بناء على رغبتها وبطلب منها، وقد دافعت في مرات كتيرة عن ما سمته "حق إسرائيل فى قصف قطاع غزة"، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رسالة دعم للهجوم العسكرى الذى تشنه قوات الاحتلال على غزة، وكتبت جال جادوت: "أرسل محبتى وصلاتى لمواطنى إسرائيل"، بحسب وصفها.

من جانبه، قال عمرو واكد في تغريدة على "تويتر": "في حقيقة الأمر لا أعلم أنها هللت لقصف غزة، ما أعلمه هو أنها نادت بالمساواة بين كل الأطياف ووقفت ضد عنصرية نتنياهو، ومع ذلك هذا ليس دفاعًا عنها: هو في حقيقة الأمر دفاع عن الحق".