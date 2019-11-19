7 ملايين طفل تُسلب حريتهم كل عام

المصدر: جنيف - د.ب.أ

كشفت دراسة خاصة بالأمم المتحدة، تتعلق بحقوق الإنسان، أن هناك ما يقدر بنحو سبعة ملايين طفل يتم حرمانهم من حريتهم كل عام، حيث يتم احتجازهم إما في سجون، أو في مراكز الشرطة، أو في مراكز لاحتجاز المهاجرين، أو في دور المعاقين ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقال معدو الدراسة، أمس، إن تقديرهم المحافظ لعدد الأطفال المحرومين من حريتهم، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاماً، بوصفه إجراء قصير الأجل كملاذ أخير.

وحذر التقرير من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة 10 أضعاف أثناء احتجازهم، وأن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقاً.

وتوصل فريق البحث إلى أن هناك 410 آلاف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة.