فنان مصري يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين!

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اتهم الفنان المصري محمد غنيم فى بلاغ رسمى زوجته الإعلامية رانيا الجبالى بأنها تجمع بين زوجين، بحسب مواقع إعلامية عديدة تناولت الخبر. واستدعت نيابة شمال الجيزة غنيم لسماع أقواله فى الواقعة، كما طلبت النيابة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

في المقابل، تقدمت الجبالى برفقة محاميها عمر حجازى، ببلاغ رسمي ضد غنيم، مؤكدة أنه يدعى زواجه منها ويتهمها بالجمع بين زوجين. و أكدت رانيا الجبالي في تصريحات صحافية، إنها ليست زوجة محمد غنيم، وأنه يطاردها دائما، وسبق وعرض عليها الزواج، لكنها رفضت. وأشارت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده، موضحة أنه يحاول تشويه صورتها لأنها ترفض الزواج منه.

وأضاف المذيعة رانيا الجبالي بأنها تملك أدلة دامغة ضد ادعاءات محمد غنيم عنها ومحاولاته تشوية سمعتها، وسوف تكشف كل أكاذيبه للعلن، مضيفة أنه لا يناسبها على الإطلاق حيث أن فرق العمر بينهما لا يقل عن 20 عاماً.