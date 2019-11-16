«منارة وطن».. من ناشئة الشارقة إلى العالم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظم «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حفل «منارة وطن» الذي يُفتتح رسمياً في 26 الجاري، تحت شعار «من ناشئة الشارقة إلى العالم»، بهدف إبراز مواهب الشباب واليافعين المنتسبين لمراكزها في المسارات المختلفة التي عملت المؤسسة على اكتشافها وتنميتها عبر البرامج والأنشطة، ويستقبل ضيوفه من طلبة المدارس وأولياء الأمور في اليوم الثاني 27 نوفمبر.

ويمثل الحفل الذي سيستضيفه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، شهادة تقدير لناشئة الشارقة الذين تمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات ومسارات مختلفة، إذ يتيح الفرصة أمامهم لتقديم مواهبهم ومنجزاتهم أمام جمهور الحفل، من أقرانهم وأولياء أمورهم.

وقالت مدير ناشئة الشارقة بالإنابة فاطمة محمد مشربك، إن «شعار الحفل (من ناشئة الشارقة إلى العالم) يجسد إيماننا بأن الشارقة هي ركيزة انطلاقنا إلى العالم».

وأشارت إلى أن الحفل يشمل فقرات منوعة تتمثل في أوبريت غنائي استعراضي من أداء الناشئة يلخص إنجازاتهم في مسارات البرامج المختلفة، ورؤية مؤسسة ربع قرن، كما سيقدم الناشئة في اليوم الثاني للحفل ورش عمل نوعية لأقرانهم ولجمهور الحفل لإكسابهم المهارات الأساسية في الأنشطة المختلفة بما يحقق استدامة نقل المعرفة.

ويشهد الحفل أداءً حياً لأول أوركسترا ناشئة في الشارقة، والتي لم يمضِ على تأسيسها سوى سته أشهر، وتهدف إلى استكشاف العناصر الشبابية المؤهلة فطرياً للتعامل مع النغم؛ لإكسابهم المهارات الأساسية للعزف على الآلات الموسيقية بمختلف فصائلها، من خلال التدريب المكثف والإشراف على أيدي نخبة من الأكاديميين في المجال الموسيقي.

وتقدم منصات الحفل باقة من العروض المسرحيّة بفنون الإيماء، وفن العرائس، وخيال الظل، وورش تدريبية في هذه المجالات، إضافة إلى ورش يقدمها منتسبو ناشئة الشارقة في فن المانغا، والأكريليك، والرسم بالرمال، والماندالا.