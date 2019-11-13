نجمة عراقية تبكي من التنمر.."حلوة ودبة"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تصدّرت النجمة العراقية سعاد سلمان منصات التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث «غوغل»، في السعودية، بعد تعرّضها لموجة من التنمر، بسبب وزنها.

وخلال مشاركتها في برنامج «صباح الكويت»، فوجئت سعاد باتصال من اكثر من متابع، وطلبوا منها أن تقلل وزنها، فردت بتلقائية: «بالفعل حاولت أسوي ريجيم».

المذيعة نادية المراغي التي بدا عليها الإحراج حاولت أن تلطف الأمور، لكنها زادت الأمور تعقيداً عندما قالت «الجمهور الكويتي يحب الفنانة سعاد سلمان بهذا الوزن، كلنا نحبها وهي حلوة ودبة».

نادية المراغي تعرّضت للانتقاد بسبب وصفها لزميلتها بـ«الدبة»، إذ اعتبر البعض أنها تسببت بإحراج لسعاد أكثر من المتصل نفسه. ورغم ذلك، نشرت المراغي في حسابها عبر «إنستغرام» مقطع فيديو شكرت المتابعين الذين أشادوا بموقفها المدافع.

فيما نشرت سعاد سلمان مقطع الفيديو للمتصل عبر حسابها على «إنستغرام»، وكتبت معلقة: «المتصل يقول إنه دكتور من ألمانيا ويتنمر عليّ». كما نشر أحد مشاهير «إنستغرام» في الكويت، المعروف بشهاب، مكالمة هاتفية بينه وبين سعاد، سمع خلالها صوتها تبكي ومتأثرة كثيراً بكلام المتصل، مؤكدة وبحرقة أنها تخضع لحمية غذائية وتمارين رياضية، لكن الأمر ليس سهلاً. شهاب أرفق المكالمة بينهما محاولاً مواساتها بتعليق: «حسبي الله ونعم الوكيل، بسكم تنمر».