حريق في «هوليوود».. والدخان يصل إلى العلامة الشهيرة

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

اندلع حريق غابات في منطقة هوليوود هيلز بولاية كاليفورنيا، وأتى على منطقة مساحتها ثلاثة أفدنة بالقرب من أماكن سياحية في لوس أنجلوس، مثل: استديوهات يونيفرسال، ومتنزه غريفيث.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الحرائق في لوس أنجلوس، برايان هامفري، قوله: «يكافح رجال الإطفاء، بنشاط، حرائق الغابات المتوسطة والكثيفة»، مضيفاً أنه لم تقع إصابات أو أضرار بالمباني، كما لم تحدث عمليات إجلاء.

ونشر زوار المتنزه صور الدخان عبر موقع «تويتر»، إذ كتب أحد المدونين المحليين إن النيران أصبحت «الأكثر جذباً للناس، عند استوديوهات يونيفرسال في الوقت الحالي».

كما أشار زائر آخر إلى تصاعد الدخان، خلف علامة «هوليوود» الشهيرة في المدينة.