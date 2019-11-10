مزاد مقتنيات كيث فلينت يتجاوز كل التوقعات

المصدر: لندن - رويترز

بيعت قطع ملابس وأثاث وجوائز موسيقية تخص كيث فلينت، مغني فرقة برودجي الراحل، بنحو 450 ألف دولار في مزاد، وذلك بعد ثمانية أشهر من العثور عليه ميتاً في منزله عن عمر ناهز 49 عاماً.

وذكرت دار مزادات شيفينز في كمبردج على حسابها بموقع «تويتر»، أن نحو 170 قطعة عرضت للبيع منها مجوهرات وأحذية، مضيفة أن المزاد جمع نحو 350 ألف جنيه إسترليني (448 ألفاً و245 دولاراً) «متجاوزاً كل التوقعات».

وأضافت «شهد المزاد منافسة قوية على كل المعروضات، ويسرنا تحقيق هذا المبلغ». وبيعت ثلاث جوائز «إم.تي.في» الموسيقية كان فلينت قد حصل عليها في أواخر التسعينات مقابل 16 ألف جنيه إسترليني، وجلب سرير من البلوط والصلب قيل إنه شارك في تصميمه 8500 جنيه.

من أشهر أغاني فلينت «فايرستارتر» و«بريذ» في التسعينات. وتوفي فلينت في مارس الماضي، وخلص تحقيق في مايو إلى أن الوفاة ناجمة عن الشنق وتعاطي المخدرات، لكن لم تظهر أدلة كافية تقطع بانتحاره.