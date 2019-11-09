أسبوع تراث سان مارينو ينطلق غداً في «البيت الغربي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليومذ

تنطلق، غداً، فعاليات أسبوع تراث جمهورية سان مارينو، في مركز فعاليات التراث الثقافي (البيت الغربي) بقلب الشارقة، ضمن برنامج «أسابيع التراث العالمي»، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار: «تراث العالم في الشارقة» على مدى خمسة أيام، يجول خلالها الزوار عبر التاريخ ليتعرّفوا إلى مختلف مكونات تراث سان مارينو، من فنون شعبية وموسيقى وحضارة عريقة.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز المسلم، أن برنامج أسابيع التراث العالمي يأتي في إطار أنشطة المعهد للتعريف بالتراث الثقافي العالمي، وانفتاحه على التجارب العربية والدولية، إذ تقدم الأسابيع الفرصة للأشقاء والأصدقاء لعرض نماذج من تراثها الثقافي بمختلف تجلياته وأنواعه وأشكاله، مشيراً إلى أن هذه الأسابيع تكتسب هذا العام أهمية مضاعفة، في ظل احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019.

وأضاف المسلم: «تحل سان مارينو ضيفاً على أسابيع التراث العالمي، لنتعرف - من خلال هذه الاستضافة - إلى تراثها العريق وجذورها الضاربة في عمق التاريخ، فهي موطن لعدد من الحضارات منذ العصور القديمة، وعلى مدار خمسة أيام سننتقل من محطة إلى أخرى، من خلال ما يعرضه لنا الأصدقاء في هذا البلد، لنكتشف مكونات وعناصر تراث سان مارينو، والفنون الشعبية والأزياء والموسيقى وفنون الطبخ، وغير ذلك الكثير».

وتتضمن فعاليات أسبوع تراث سان مارينو معرضاً للأزياء التقليدية، والتحف التراثية والحرف التقليدية والمنتجات الخشبية والمنتجات الرخامية وصناعة الفخار، ومعرضاً للفن التشكيلي والإكسسوارات التقليدية، كما ستكون هناك عروض فنية وموسيقية، ومطبخ للمأكولات التقليدية الشعبية.

ويؤكد معهد الشارقة للتراث، من خلال «أسابيع التراث العالمي»، أهمية التراث، وضرورة تبادل المعارف والخبرات والتجارب وتفاعلها معاً، من أجل الاستمرار في حفظ وصون التراث وحمايته ونقله للأجيال بصفته مكوناً حضارياً كبيراً، وأحد عناوين الهوية والخصوصية لكل شعب وبلد وأمة.