بالفيديو..المشرحة ترفض تسليم جثمان الفنان هيثم زكي.. لا أحد موجود من عائلته

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قال الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن المشرحة مكان تواجد جثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي ترفض تسليمهم الجثمان لدفنه، لأنه لا أحد من عائلة الراحل جاء ليستلمها كما هو متعارف عليه. ونظرا لعدم وجود أحد منهم هناك تأخر تسليم الجثة.

واكد اشرف زكي "ان هناك مجموعة من الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا، وأن النائب العام في القاهرة سمح بأن يقوم أشرف زكي باستلام الجثمان الذي سيصل إلى مسجد مصطفى محمود في أسرع وقت لبدء إجراءات تشييع الجنازة والصلاة على جثمان الفنان الراحل"

وكان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.