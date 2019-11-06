عبد المجيد عبد الله مريض ويبكي أصالة في "ليلة سهم"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

فاجأ الفنان السّعوديّ عبدالمجيد عبدالله، جمهوره في "ليلة سهم" ضمن فعاليات موسم الرياض بتواجده عبر تقنيّة الفيديو، معتذرًا عن عدم قدرته على الحضور شخصيًا بسبب ظروفه الصحية التي يعاني منها وتسبب في ابتعاده عن الساعة الغنائية في الفترة الأخيرة.

وعبّر عبد المجيد عبد الله عن سعادته بهذه المشاركة كما وجّه الشّكر للفنانة أصالة، بكلمات رقيقة مادحة؛ وتسبّبت كلماته في بكاء أصالة التي تواجدت في المقصورة الرّئيسيّة للقاعة.

وكان عبد المجيد قد كشف في فترة سابقة عن اسم مرضه قائلا " مرضي اسمه " مانير" وهو مرض يصيب الاذن وليس له علاج.

وشملتْ "ليلة سهم"، عددًا كبيرًا من أشهر نجوم الوطن العربي، وتعتبر هي الفكرة الأولى من نوعها التي يجتمع فيها عدد من النجوم لأداء أغنيات خاصّة بملحن واحد فقط، وهو الملحّن السّعوديّ "سهم".

يُذكر أنّ سهم هو لقب الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي امتهن الفنّ بدافع الحبّ والإبداع.