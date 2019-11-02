سرقة قاتلة.. الشرطة تبحث عن اللصوص لتنقذهم من الموت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبحث الشرطة الألمانية عن لصوص اقتحموا أحد المنازل، وسرقوا منه ما يمكن أن يتسبب في موتهم الفوري.

وبحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني، فإن اللصوص اللذين استطاعوا فتح خزينة في أحد منازل مدينة هانوفر سرقوا منها أربع زجاجات عطر، لكن ما تحتويه الزجاجات ليس عطراً بل مادة شديدة السمية لقنل الحشرات والقوارض، وقادرة على قتل الإنسان مباشرة.

وتعرف مادة الـ«باراثيون»، في ألمانيا باسم «سم الحماوات». وأقل كمية تمثل خطورة شديدة على الإنسان إذا استنشقها أو بلعها، كما يمكنها أن تصل إلى داخل الجسم عبر بشرة الإنسان.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي انقطع أثر هؤلاء اللصوص، ولا تعلم السلطات الألمانية حتى الآن شيئاً عما حدث لهم ولا ما فعلوه بزجاجات الباراثيون. وقد عممت الشرطة نداءات وحملات توعية لمن يعثر على هذه المسروقات، وطالبت اللصوص بضرورة توخي الحذر.