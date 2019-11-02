رجل صيني لا يكبر ... طفل في الـ 34 من العمر !

المصدر: دبي الامارات اليوم

يعيش رجل صيني ظاهره طبية غريبة ونادرة حيث انه لايتقدم بالعمر، وتوقف نموه تماما جسديا وعقليا عند سن التاسعة رغم انه الآن في 34 من العمر. ويعاني" الرجل الطفل" تشو من مرض نادر يبقيه طفلا ، حيث ما زال شكله كـالأطفال، ووظائف جسده لاتزال كطفل صغير، ولم يبلغ.

وبحسب وكالة شنغوا الصينية فقد تعرض "تشو" لاصابة في الرأس قد تكون اصابت المنطقة المسؤولة عن النمو، ورغم انه بعدها تعافى بشكل كامل لكنه عند وصوله الى سن التاسعة توقف عن النمو تماما حتى ان اخوته الاصغر منه كبروا وتزوجوا وبقي "تشو" طفلا يلعب مع اقرانه في الحي حتى اليوم.

يشكل "نشو" ظاهرة علمية حيث تسابقت اليه كبريات الشركات الطبية لحل هذا اللغز وتكهن الكثيرون ان كان تشو يمكنه ان "يعيش الى الابد "، لكن الطبيب الذي يشرف على حالته مع فريق متخصص قال "صحيح ان اعضاء تشو لا تكبر لكنها لا بد ان تهرم مع الوقت فمسألة النمو الطبيعي ضرورية جدا للانسان ولاستمرار حياته، لا نستطيع الجزم ماذا سيحدث بعد ايام او اشهر!